Aéroport Blaise Diagne : deux individus interpellés avec près de 29kg de haschich

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, la brigade du tourisme de la douane de l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) a arrêté, le 26 février 2026, deux individus avec en leur possession 28,97 kg de haschich. Ils sont accusés de «trafic international de drogue», dont la valeur est estimée à près de 200 millions de FCFA.



A l’origine des faits, l’un des mis en cause, Abdou Z. (24ans), né aux Comores et titulaire d’un passeport français, s’est présenté à la zone «arrivée» avec trois valises. Le passage au scanner aurait révélé des anomalies dans deux des valises. En les ouvrant, les douaniers y ont découvert 289 plaques de haschich, d’après le journal Libération.



Le présumé destinataire de la drogue, Samba B. (46 ans), a été interpellé peu après au parking de l’aéroport grâce à l’intervention de la Cellule aéroportuaire anti-trafic (CAAT). Les deux suspects auraient reconnu les faits, avant leur déféremment au parquet.