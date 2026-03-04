Guerre au Moyen-Orient : «Le Sénégal peut jouer un rôle important en tant que médiateur» (Ambassadeur d'Iran)

Au cours d'une conférence de presse, l’ambassadeur de la République islamique d’Iran au Sénégal, Hassan Asgari, a déclaré, le 03 mars 2026, que «le Sénégal peut jouer un rôle important en tant que médiateur» dans la guerre au Moyen-Orient, alors que son pays fait face à la puissance militaire des États-Unis et d'Israël depuis le 28 février 2026.



«Pour ce qui concerne le maintien de la sécurité et de la stabilité dans le monde et pour le cas de la République islamique d’Iran, le Sénégal peut jouer un rôle important en tant que médiateur », a déclaré l'Ambassadeur, dans des propos rapportés par l'Agence de Presse Sénégalaise. Le Sénégal, ajoute le diplomate, «joue un rôle de médiateur dans beaucoup de crises», car c’est un pays «très respecté», avec de la stabilité et de la sécurité.



Hassan Asgari a aussi salué la position ferme du chef du gouvernement sénégalais qui a condamné «l'agression» contre la République islamique d’Iran. «La réaction des autorités sénégalais, que ce soit le président de la République, que ce soit le Premier ministre, que ce soit le ministre des Affaires étrangères, montre que le Sénégal est disposé à jouer un rôle de médiation et sa position aussi dans le monde et en Afrique doit être un rôle majeur», a-t-il clarifié.

