15 Août à Saint-Louis : Interdiction de rassemblements et de baignades sur les plages

Mariama Traoré, préfet de Saint-Louis a formellement interdit tout rassemblement et baignade dans les plages dites Hydrobase et Sal-Sal durant la période du 14 au 16 août 2020, dans un arrêté.



« Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à Coronavirus et compte tenu de l'affluence notée durant la journée du 15 Août sur les plages dites Hydrobase et Sal-Sal, sont interdits du vendredi 14 au dimanche 16 Août, les rassemblements et baignade au niveau des plages précitées », stipule l'arrêté préfectoral.



L'autorité précise également que tout manquement aux dispositions de cet arrêté est passible des peines prévues par les lois et règlements en vigueur.