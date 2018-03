15 mars 2017-15 mars 2018 : Voilà un an que disparaissait « Al Makhtoum »

15 mars 2017-15 mars 2018, un (1) an déjà que Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy « Al Makhtoum » nous a quittés. Le cinquième (5) Khalife général des Tidianes a été rappelé à Dieu à l’âge de 91 ans.



Le guide religieux des Moustarchidina Wal Moustarchidaty avait succédé à Serigne Mansour Sy, « Borom Daara Dji» à la tête de la Tidjaniya sénégalaise en 2012.



Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy était surnommé le «marabout intellectuel du Sénégal» du fait de ses études poussées, mais aussi de son long séjour en France. Diplomate et homme d’affaire, « Al Makhtoum » était aussi connu pour ses parcours politiques et sa perspicacité.