15e législature : les travaux démarrent après plus de 7 heures de retard

Après plus de sept heures d'attente, la session d'installation des députés de la 15e législature a enfin débuté ce lundi 2 décembre à l'Assemblée nationale. La séance est présidée par le bureau d'âge, composé d'Alla Kane, 87 ans, doyen des députés, ainsi que d'Anne Marie Yacine Tine et Awa Sy, les deux plus jeunes parlementaires, qui assurent les rôles de secrétaires de séance.



Le doyen d'âge, Alla Kane, a ouvert la session en présentant des excuses aux nombreux citoyens présents depuis le matin : « Nous nous excusons du retard, nous vous demandons pardon. L'attente a été longue. Beaucoup de personnes sont là depuis 10 heures ce matin. À la population du Sénégal, nous demandons pardon. »



Il a ensuite rappelé les dispositions de l'article 54 du règlement intérieur, précisant : « Toute personne manifestant bruyamment son approbation ou sa désapprobation sera immédiatement expulsée par les agents chargés du maintien de l'ordre. Il est également interdit d'utiliser les téléphones portables. »



Le doyen a poursuivi en expliquant les modalités de la séance : « Le privilège de l'âge me donne l'honneur, pour un instant, d'occuper ce fauteuil, assisté des deux plus jeunes, pour présider l'Assemblée jusqu'à l'élection de son président. »



Il a également souligné que, conformément aux articles 9 et 11 du règlement intérieur, aucun débat ne pourrait avoir lieu avant l'installation du bureau définitif, sauf pour des questions de procédure liées à l'élection en cours.



Après ces annonces, la séance a été marquée par l'appel nominatif des députés, étape nécessaire pour valider officiellement la composition de l'Assemblée nationale.