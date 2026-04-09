17e Conférence de l’APF: El Malick Ndiaye appelle l’Afrique «à rompre avec les logiques de dépendance économique»

Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, a appelé les Africains à «rompre avec les logiques de dépendance économique», au cours d’une visite au Togo, en marge de la rencontre statutaire marquant la 17ᵉ Conférence des Présidents de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF).



«Abordant les enjeux contemporains, El Malick Ndiaye a insisté sur la nécessité d’un changement de paradigme, appelant à rompre avec les logiques de dépendance économique et à œuvrer à une véritable décolonisation des consciences», selon un communiqué de l’Institution qu’il dirige. Le parlementaire a aussi «plaidé pour une Afrique fière, lucide sur son destin commun et pleinement capable de relever les défis du présent et de l’avenir».



Le député sénégalais a enfin appelé à une mutualisation des efforts au niveau «des économies sénégalaise et togolaise, soulignant que la conjugaison de leurs atouts constitue un levier puissant au service d’un développement mutuel et durable».