Musée des civilisations noires : Ousmane Sonko et Pascal Boniface attendus ce jeudi pour un débat

Géopolitologue français et directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), Pascal Bonfiace est attendu, ce jeudi 09 avril, au Musée des civilisations noires (MCN). Il animera, à 16 heures, un débat avec le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, par ailleurs président du Parti patriote africain du Sénégal, pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef, pouvoir).



Ce débat portera sur le thème : «Entre autonomie et patriotisme, l’espace peut être réduit». Programmée de longue date, cette rencontre avait suscité des appels au boycott après le durcissement des sanctions pénales contre les personnes reconnues coupables d’homosexualité au Sénégal. Pascal Boniface a dû justifier sa participation face à des appels au boycott, estimant que le Sénégal est un pays souverain et qu’il a le droit de choisir sa voie.



Pour rappel, Pascal Boniface a intégré Ousmane Sonko dans son dernier ouvrage intitulé "Les 20 Maîtres du Monde" (publié fin 2025).