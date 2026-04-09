Le Sénégal lance la tournée de déploiement des kits satellitaires pour connecter 1 million de personnes

Le ministère de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique (MCTN) a lancé officiellement, ce jeudi 09 avril, la tournée de déploiement des kits satellitaires dans le cadre du programme national de connectivité universelle. Cette initiative vise à connecter gratuitement 1 million de Sénégalais d'ici fin 2026.



Jusqu’au 13 avril 2026, les régions de Ziguinchor, Kolda et Kaolack accueilleront la première phase de ce programme. L'objectif est de «réduire durablement la fracture numérique et d'offrir un accès équitable à Internet, même dans les zones les plus reculées», selon le MCTN, qui ajoute que «les écoles, les centres de santé et les communautés vulnérables seront prioritaires dans cette initiative. Grâce à la technologie satellitaire, aucune localité ne sera laissée en marge».



Cette initiative s’inscrit dans un plan global qui mobilise un investissement de plus de 1 100 milliards FCFA (environ 1,8 milliard USD) pour faire du Sénégal un "hub" technologique à l’horizon 2034.