Sénégal : la Fondation des deux Premières dames «renforce le présidentialisme néocolonial» (Guy Marius Sagna)

Les deux (02) Premières dames du Sénégal, Marie Khone Faye et Absa Faye, ont officiellement lancé, mercredi 08 avril, une Fondation dénommée «Sénégal Solidaire». Cette initiative, qui sera «le trait d’union entre les ressources disponibles et les besoins des populations», suscite une polémique depuis son lancement. En évoquant ce sujet, ce jeudi, le député du Pastef (pouvoir), Guy Marius Sagna, a estimé que la Fondation va «renforcer le présidentialisme néocolonial» au Sénégal, dans un message sur ses réseaux sociaux.



«Ce que nous attendions du président Diomaye Faye, c’est qu’il réduise/rende les pouvoirs et les budgets que ses prédécesseurs ont arraché à des ministères et concentrés au palais présidentiel. En lieu et place de cela, il nous sert une fondation de premières dames qui renforce le présidentialisme néocolonial que nous avons trouvé comme l’une des causes de la situation du Sénégal sur les six dernières décennies», a écrit Guy Marius Sagna.



En poursuivant, le parlementaire a aussi rappelé que «les Sénégalais se sont battus pour une refondation (alternance) et non pour la consolidation de la fondation néocoloniale et parasitaire trouvée».



Si des Sénégalais trouvent «inopportune» cette Fondation, elle s'inscrit dans la lignée des fondations créées par des anciennes Premières dames, telles que la Fondation «Solidarité Partagée» d'Elisabeth Diouf ou la Fondation «Servir le Sénégal» de Marième Faye Sall.