Escroquerie au visa : un présumé faussaire interpellé après avoir dilapidé 30 millions FCFA aux paris sportifs

Les éléments de la Brigade de recherches du commissariat urbain de Saly Portugal (Petite Côte à 80 km de Dakar) ont interpellé, le 02 avril 2026, le nommé Pape D. N., accusé de faits présumés de «rétention de documents administratifs, d’escroquerie au visa et d’abus de confiance». Le préjudice financier en cause est évalué à 30 millions de FCFA, selon le quotidien Libération.



A l’origine de cette affaire, le suspect se serait fait passer pour un membre du personnel de la société Air Sénégal et que les employés de ladite compagnie auraient un quota au Bureau d’accueil d’orientation et de suivi (Boas) dans le cadre du programme de migration circulaire Sénégal-Espagne 2026. Cette stratégie lui a permis d’escroquer des personnes qui prévoyaient de se rendre en Espagne.



Interpellé suite à plusieurs plaintes, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés et révélé avoir perdu toutes les sommes encaissées auprès des victimes dans des paris sportifs. Les 28 passeports sénégalais, les 21 photos d’identités et les deux (02) téléphones portables trouvés sur lui ont été placés sous scellé pour les besoins de l’enquête.