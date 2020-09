18 ans du Joola : Macky Sall rend hommage aux personnes disparues dans le naufrage du navire

Le chef de l’Etat a rendu hommage, samedi, aux personnes disparues dans le naufrage du navire Le Joola et renouvelé la solidarité de la Nation aux familles des victimes de cette tragédie maritime.



« 18 ans après le drame du #Joola, je rends hommage aux disparus et renouvelle la solidarité de la Nation aux familles des victimes. Jamais nous n’oublierons ! », a écrit Macky Sall sur sa page facebook.



Le président de la République a réaffirmé « à l’occasion de la commémoration, ce 26 septembre, du 18e anniversaire du naufrage du bateau Le Joola, la solidarité de la Nation aux familles des victimes ».



Il a demandé d’intensifier le processus d’édification à Ziguinchor, du Mémorial-Musée national dédié aux victimes.



Le navire Le Joola qui assurait la liaison entre Ziguinchor et Dakar a fait naufrage le 26 septembre 2002 au large des côtes gambiennes faisant prés de 2.000 morts. Les familles des victimes réclament toujours le renflouement de l’épave du navire et l’érection d’un mémorial.