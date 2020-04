18 cas de Covid-19 confirmés aux Parcelles Assainies: Moussa Sy prend de nouvelles dispositions

Dix-huit (18) cas de covid-19 ont été enregistrés aux Parcelles Assainies depuis le 2 mars 2020, date du début de la pandémie au Sénégal. C’est ce qu’a fait savoir le maire de la localité, Moussa Sy, qui révèle que les Unités 22, 24 et 26 sont actuellement touchées.



Inquiet de la situation, Moussa Sy a convoqué une réunion du Comité de sensibilisation sur le Covid-19 pour trouver solution à cette propagation rapide de la maladie. « Il urge de renforcer la sensibilisation, mais aussi d’informer la population sur la situation actuelle des Parcelles Assainies », a déclaré le maire.



Lors de cette rencontre, des propositions ont été faites par les membres du Comité. Certains ont proposé de « réduire les commerces non-essentiels » ; d’autres « d’augmenter les patrouilles journalières des forces de l’ordre et de régler au plus vite le problème au niveau des boulangers ».



En attendant, la mise en œuvre de ces propositions, de nouvelles dispositions ont été annoncées. Ainsi 25 relais et 25 Badiénou Gokh vont sillonner les Parcelles à partir de ce mardi pour encore sensibiliser la population, et espère que cela va finir par changer les comportements.