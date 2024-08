1918 cas de myiases à larves détectés au Sénégal : Pr Massamba Sylla alerte sur les dangers

Dans un entretien accordé à l'Observateur, le Professeur d'Entomologie médicale à l'Université Sine Saloum Elhadj Ibrahima Niasse (USSEIN), Massamba Sylla a révélé l'apparition de cas de myiases à larves bouchères. Cette mouche peut être à l'origine de dangers sanitaires pour l'homme et les animaux.



Le Professeur Massamba Sylla a fait savoir que la présence de cette mouche a été détectée grâce à une étude menée par une équipe d'étudiants sous sa direction. Massamba Sylla souligne que « ces mouches sont différentes de celles de la myases des ruminants qu'on appelle oestrose et dont les larves vivent dans les cavités nasales et sinusales du mouton et de la chèvre ».



« Celles-ci, appartiennent à la famille des Calliphoridae et sont responsables de myiases traumatiques graves du cheptel, des animaux et de l'homme », a-t-il expliqué.



Selon lui, le « myase à Chryomyia bezzian est considéré comme étant moins grave que celle à Cochlyomyia homibivorax, mais vu la symptomatologie, l'aire incidence de la maladie et la rapidité de la propagation de l'épidémie, l'on ne saurait à priori, ne pas penser à la cochliomyiase ou lucilie bouchère causée par Cochlyomyia hominivorax et qui s'est manifesté au Mexique et aux USA ».



Cependant, il soutient que les études sont en cours pour « arriver à circonscrire l'aire d'extension de la maladie ».



D'après le professeur, la dernière apparition notée de la myiase à Chrysomya bezziana en Afrique remonte aux années 60. Il soutient qu'à son avis, il n'y aurait pas de cas signalé dans la sous-région et les pays limitrophes.



Selon lui, dans tous les cas, « les larves ont forcément été introduites au Sénégal par transport passif d'animaux infestés importés ». Il soutient aussi avoir demandé à son équipe de pousser les investigations pour élucider l'origine de l'émergence. Pr Massamba a aussi exploré une autre piste. « J'ai pensé à l'importation des bovins Guerra depuis le Brésil, qui est une zone de prédilection de cette mouche », a-t-il fait savoir.



Selon Massamba Sylla, la « lucilie bouchère est un insecte dangereux, les larves de la mouche responsable se nourrissent de la chair de l'hôte qu'elles infestent ».



En outre, il affirme que « la femelle de la mouche dépose entre 150 œufs et 200 œufs dans les blessures, les plaies, les ulcères des animaux qui peuvent être des ruminants, des porcs et même le chien et le chat ».



Massamba Sylla a également fait savoir que les investigations menées par son équipe, ont permis de détecter 16 cas à Dakar, Yarakh, au Lac Rose, à Bayakh dans la zone des Niayes, à Bandia, Diofior, Foundiougne, Koupentoum et Bignona.



« Au total, 1918 cas de myiases à larves bouchères apparues entre juillet 2023 et janvier 2024 ont été observés. Selon le professeur d'Entomologie Médicale, ces estimations couvrent seulement 5 départements visités par l'équipe de la mission », a-t-il informé.



Les hommes sont aussi menacés par la myiase. Mais à ce sujet, le Professeur Massamba Sylla soutient qu'à ce jour aucun cas n'a été décelé chez l'homme au Sénégal. Il est aussi revenu sur les potentiels dangers chez l'homme. « Les plaies engendrées par la myiase chez les animaux comme chez l'homme sont caverneuse et circulaires ».



Il explique les manifestations : « On note à cet effet une odeur putride et un exsudat brunâtre caractéristique. Ces plaies attirent d'autres lucilies bouchères qui viennent y pondre, mais également d'autres mouches entraînant une sur-infestation ».



Dans la même veine, il soutient que les larves peuvent ronger la chair et la manger jusqu'à ce que l'os soit découvert.



Revenant sur le risque de consommer la viande d'animaux infectés par les larves de la mouche, il suggère de ne pas en consommer pour éviter tout risque.