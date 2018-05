1e mai : la leçon de morale du ministre du Travail aux enseignants

La fête du travail a été l’occasion pour les travailleurs d’échanger avec le ministre en charge de ce secteur. Ce dernier qui a, en retour, distiller sa vision des choses aux syndicalistes.



«J’invite les travailleurs au patriotisme, parce que le Sénégal appartient à tous les Sénégalais et que sa richesse provient de tous. Que les enseignants pensent aux autres secteurs. Les moyens de la République sont des moyens de tous les fils du pays », a déclaré Samba Sy.



Et de poursuivre : «L’Etat doit faire des réalisations dans tous les secteurs y compris la santé le transport et autres. Aussi nous devons faire de sorte que les populations des zones frontalières du pays se sentent davantage sénégalais».



A en croire le successeur de Mansour Sy, «les travailleurs patriotes comprennent qu’aucun segment de la Nation ne doit prétendre prendre, lui tout seul, ce qui appartient à tout le monde»

Selon lui, les travailleurs doivent faire preuve de plus de solidarité en faveur de leurs compatriotes : «si les travailleurs du Sénégal sont solidaires avec tous les travailleurs du monde, ils doivent aussi l’être avec le peuple sénégalais».



M. Sy de conclure : «Les travailleurs ont des revendications absolument légitimes que le Gouvernement comprend et entend essayer de satisfaire dans la limite des moyens disponibles sans oublier les autres».