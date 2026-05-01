1er mai au Sénégal : Diomaye Faye appelle les employeurs à la «justice», à la «dignité» et la «protection»

À l'occasion de la Fête du Travail ce 1er mai 2026, le Président Bassirou Diomaye Faye a adressé un message de soutien et de reconnaissance aux travailleurs sénégalais, sur ses réseaux.



«A celles et ceux qui, dans nos champs, nos ateliers, nos bureaux, nos hôpitaux, nos écoles, nos chantiers, nos marchés, font vivre la Nation par leur effort quotidien, j’adresse ma reconnaissance et mes vœux les plus chaleureux», a-t-il écrit.



En poursuivant, le chef de l’Etat a aussi rappelé que «le travail est ce par quoi on construit un pays», appelant "en retour" les employeurs à faire preuve de «justice, de dignité et de protection» envers leurs employés.