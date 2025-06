Bitumage de la route Kolda-Salikegné : les populations riveraines exigent l'achèvement des travaux

L’impatience et la colère montent chez les populations des communes de Dioulacolon, Guiro Yoro Bocar et Salikegné dans le département de Kolda (sud). Ce samedi, elles se sont massivement mobilisées pour organiser une marche pacifique, suivie d’un point de presse, afin d’exiger la reprise et l’achèvement des travaux de bitumage de la route Kolda-Salikegné.



Initiés depuis le 23 juin 2022 par l’ancien ministre des Infrastructures et des Transports terrestres, Mansour Faye, les travaux de construction de cet axe long de 30 km étaient censés durer 18 mois. Cependant, près de trois ans plus tard, le chantier est à l’arrêt, occasionnant la désolation et à l'incompréhension chez les riverains.



Pire encore, selon les habitants, l’entreprise chargée des travaux a même déplacé plusieurs de ses engins vers d’autres sites, sans communication officielle sur les raisons de cet abandon.



« Cette route est la clé du développement de nos trois communes. Nous exigeons la poursuite des travaux de bitumage pour désenclaver la zone », a déclaré Mamadou Samba Baldé, porte-parole de l’association Dioguisali, qui milite pour le développement de ces localités situées le long de cet axe transfrontalier stratégique menant vers la Guinée-Bissau.



Les manifestants dénoncent un mépris des autorités face à la détresse des populations locales. Pour eux, l'état actuel de la route freine considérablement les échanges économiques, complique l'accès aux services sociaux de base, notamment les soins de santé et isole davantage les villages environnants.



« Nous sommes très en colère ! », ont-ils martelé à l’unisson, appelant l'État à prendre ses responsabilités et à trouver rapidement une solution pour la relance du chantier.



La mobilisation de ce week-end sonne comme un avertissement des populations qui promettent d’autres actions plus fortes si leurs doléances ne sont pas entendues dans les meilleurs délais.



« Trop, c’est trop ! Nous voulons des actes concrets », conclut le porte-parole.