2019 : Samuel Sarr candidat, propose de réunir «la famille libérale»

Un nouveau parti va encore sortir des flancs du Parti démocratique sénégalais (Pds). En effet, ancien homme de confiance de Me Abdoulaye Wade, Samuel Sarr a déclaré, via un communiqué, se préparer à lancer le Lss pour aller à l’assaut de Macky Sall en 2019.



L’ancien ministre de l’Energie affirme avoir pris sa décision après l’analyse de la situation qui prévaut au sein de son ancien parti. A l’en croire, devant l’impossibilité d’une candidature de Karim Wade, il est le seul à pouvoir se positionner comme porte étendard de ses anciens camarades de parti, capable de réunir la famille libérale.



M. Sarr a profité de sa déclaration pour apporter un démenti sur sa proximité supposée avec le Président Macky Sall. «Je démens ces «rumeurs » qui me présentent «depuis trois ans» comme un allié du régime de Macky Sall», a-t-il indiqué. Avant d’ajouter : «Je suis un homme d'Etat et un businessman et mes actions peuvent aider le gouvernement en place, mais mon ambition est de me présenter comme candidat aux élections présidentielles en 2019».



M. Sarr prend date le 15 mai prochain pour l’inauguration du siège de son parti, et appelle ses «frères libéraux et ex du PDS de rejoindre cette grande coalition gagnante qui va au soir du dimanche 24 février 2019, être la meilleure surprise pour le Sénégal».