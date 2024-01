2024: Référendum et délégations spéciales pour tout le pays, annonce le colonel Doumbouya

A l’occasion de la nouvelle année, le président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya, s’est adressé à la nation. Parmi les annonces pour 2024, le président du CNRD a évoqué la mise en place des délégations spéciales dans tout le pays et l’organisation d’un référendum pour l’adoption d’une nouvelle constitution. ‘‘La mise en place des institutions fortes qui résistent au temps et à la tentation des hommes, reste et demeure l’un des objectifs clés de cette transition. Le mandat des conseils communaux étant arrivé à terme, dès le premier trimestre de 2024, des délégations seront mises en place sur toute l’étendue du territoire national, pour poursuivre les efforts considérables de retour à l’ordre constitutionnel, par l’organisation d’élections libres, démocratiques et transparentes de la base au sommet en respectant les 10 points du chronogramme de la transition.



Au cours de la nouvelle année, sera soumise au référendum une nouvelle constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Une constitution qui sera approuvée par le peuple, et qui n’est pas du copier-coller. Mais une constitution qui s’inspire du passé, pour bâtir ensemble notre avenir’’, a-t-il mentionné.