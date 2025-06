Kenya: un policier tire à bout portant, les manifestations dégénèrent à Nairobi

Au Kenya, la capitale Nairobi a été secouée, mardi 17 juin, par des affrontements entre manifestants, forces de l’ordre et groupes de civils armés, qualifiés de « voyous ». Plusieurs personnes ont été blessées. Les manifestants s’étaient rassemblés pour réclamer justice pour Albert Ojwang, un enseignant décédé début juin alors qu’il était en détention. Mais la situation a rapidement dégénéré.



En milieu de matinée, des centaines d’hommes armés de bâtons et de fouets sont arrivés à moto dans le centre-ville de Nairobi et ont attaqué les manifestants. Ces derniers ont riposté, certains incendiant des motos. Parallèlement, les forces de l’ordre ont brutalement réprimé les protestataires. Une vidéo a circulé montrant un policier en tenue anti-émeute tirant à bout portant sur la tête d’un civil.