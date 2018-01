"2100 mouvements et plus de 200 000 passagers depuis l'ouverture de l'Aibd", selon le ministre Maimouna Ndoye seck

Le ministre des Transports aériens a dressé un bilan satisfaisant, près d'un mois après l'ouverture de l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd). Selon Maimouna Ndoye Seck, 2100 mouvements ont été notés et plus de 200 000 passagers depuis le 7 décembre 2017, jour de l'inauguration et début des activités au nouvel aéroport. Elle ajoute que toutes les compagnies sont présentes à Diass.