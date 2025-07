Le Cambodge annonce le service militaire obligatoire dans un contexte tendu avec la Thaïlande

Le Premier ministre s’est exprimé lors d’une cérémonie au Centre de formation de la gendarmerie royale. « À partir de 2026, le service militaire obligatoire sera mis en œuvre », a déclaré Hun Manet dans la province de Kampong Chhnang (centre).



La résurgence du conflit opposant le Cambodge à son voisin thaïlandais, plus grand, a constitué une « leçon pour nous et une opportunité pour revoir, examiner et fixer nos objectifs pour réformer notre armée à l'avenir », s'est-il justifié.



Le Parlement avait voté en 2006 une loi pour établir le service militaire obligatoire pour tous les Cambodgiens âgés entre 18 et 30 ans, pendant une durée de 18 mois. Ce texte n'a pas été suivi d'effet durant presque vingt ans. Le Premier ministre s’est engagé à la mettre en application, mais aussi à la réviser.



Prolongation du service

Il veut en effet prolonger la période de service à 24 mois pour permettre une formation complète, englobant les processus logistiques et administratifs. Après avoir servi, les conscrits pourront s’engager dans l’armée professionnelle ou retourner à la vie civile, mais resteront réservistes. Une approche visant notamment à simplifier le recrutement militaire.



Le Premier ministre a aussi évoqué l'augmentation du budget consacré à la défense nationale. « Notre défense nationale, le développement de notre armée, ne sont pas destinés à envahir le territoire de quelqu'un d'autre, mais de protéger notre territoire », a-t-il ajouté. Le Cambodge est l'un des pays les plus pauvres de la région, avec un budget national de 9,32 milliards de dollars pour 2025, dont la plus grande part, 739 millions, est consacrée à la défense.



Tensions frontalières

La Thaïlande et le Cambodge sont à couteaux tirés depuis la mort d'un soldat khmer fin mai dans une zone disputée connue sous le nom de Triangle d'Émeraude, où se rejoignent les frontières des deux pays et du Laos. Il a été victime d'un échange de tirs au milieu de la nuit avec l'armée thaïlandaise. Chaque armée accuse l'autre d'avoir ouvert les hostilités.



Les deux royaumes s'opposent depuis des décennies sur le tracé de leur frontière commune longue de plus de 800 kilomètres, définie durant l'occupation française de l'Indochine, mais l'épisode de tensions en cours a atteint une intensité rare. Les points de passage terrestres à la frontière ont été fermés, alors que le Cambodge a décidé d'arrêter l'importation de carburant ou de fruits auprès de son voisin.



Crise politique en Thaïlande

Cela a également provoqué une crise politique intérieure en Thaïlande, où la Première ministre Paetongtarn Shinawatra a été suspendue de ses fonctions dans l'attente d'une enquête éthique sur sa conduite pendant la crise. Un appel diplomatique entre Paetongtarn et le père de Hun Manet, l'ancien dirigeant Hun Sen, a été divulgué côté cambodgien, déclenchant une enquête judiciaire à Bangkok.