Guerre en Ukraine: la diplomatie américaine passe à la vitesse supérieure, une déclaration de Trump attendue

Donald Trump a déjà donné son accord à l’envoi de systèmes antiaériens Patriot en Ukraine, qui doivent lui permettre de renforcer sa défense, mais on évoque aussi des armes offensives. Cela constituerait un revirement de la politique de Donald Trump, visiblement exaspéré par son homologue russe. D’après le média américain Axios, le plan en préparation pourrait inclure la livraison de missiles à longue portée capables d’atteindre des villes comme Moscou.



Donald Trump a déjà annoncé, hier dimanche, que les États-Unis enverraient à l’Ukraine des systèmes de défense antiaérienne Patriot, mais n’a pas précisé le nombre. Les détails et notamment le financement devraient être dévoilés lors de la rencontre avec le secrétaire général de l’Otan, Mark Rutte, en présence du secrétaire d'État Marco Rubio.



L’Allemagne a proposé de payer les systèmes Patriot. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, doit rencontrer son homologue Pete Hegseth à Washington.



Le sénateur républicain, Lindsay Graham, à l’origine d’une proposition de loi qui prévoit des sanctions drastiques contre la Russie s’attend à une déclaration « agressive » de la part de Donald Trump et prédit « un niveau record d'armes pour aider l'Ukraine à se défendre ». « Il est temps d'accroître le coût de cette guerre pour Poutine », déclarait en mai dernier ce proche allié de Donald Trump. Il proposait alors avec 80 sénateurs des deux partis d'imposer de nouvelles sanctions à la Russie. Dans un entretien à la chaîne de télévision CBS hier dimanche, il a aussi évoqué de possibles mesures visant les avoirs russes gelés.



Les sanctions et les livraisons d’armes sont deux thèmes abordés aussi à Kiev entre Volodymyr Zelensky et Keith Kellogg. Une rencontre qualifiée de « productive » par le président ukrainien.