21e édition commémoration du Joola: le Comité d’initiative pour l’érection du musée-mémorial réitère ses doléances

Le Sénégal va commémorer, ce mardi les 21 ans du naufrage du Joola. Après cette grande catastrophe maritime l’une des plus grandes doléances des familles des victimes des rescapés du navire a presque fini de prendre forme. Il s’agit de l’érection du musée le mémorial le Joola. L’objectif est de trouver un contenu à ce musée. Et les familles des victimes pensent au reste encore présent dans le navire. D’où le thème retenu pour cette année.



« Il s’agit des ossements principalement qui sont restés dans les arcanes de ce navire. Compte tenu de la réalisation du mémorial que nous avons ici, il va falloir habiller le mémorial en contenu. Et ce dit contenu fait allusion au reste du bateau », a indiqué Boubacar Ba, président de l’association des familles des victimes et rescapés du bateau le Joola.



Même si aujourd’hui beaucoup de revendications sont devenues obsolètes, les aspects liés au chapitre judiciaire et à l’insertion professionnelle des orphelins restent toujours d’actualités, livre la RFM.