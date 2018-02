22e journée Liga : Le Barça accroche difficilement le point du match nul dans la pluie de l'Espanyol

Le FC Barcelone a passé un après-midi très difficile chez le voisin catalan de l'Espanyol. Sous une pluie battante et une pelouse quasiment impraticable, les hommes de Valverde s'en sont plutôt bien sortis avec le point du match nul.



Mené 1 à 0 à la 66e minute de jeu sur un but de Moreno, Messi et ses coéquipiers sont parvenus quand même à égaliser dans ls 10 dernières minutes grâce à Gerard Piqué, bien servi par le génie argentin.



Le Barça reste donc invaincu en Liga après 22 journée de championnat et garde toujours une avance confortable sur ses poursuivants, l'Atlético Madrid et le FC Valence, qui s'affrontent ce dimanche soir.