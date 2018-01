22e journée Premier League : Arsenal et Chelsea se partagent les points

Arsenal a évité la defaite de justesse ce mercredi à l'Emirates grâce à un but dans les arrêts de jeu de Hector Bellerin. Chelsea qui menait 2 à 1 à laissé échappé la 2e place du classement au profit de Manchester United.

Hazard sur penalty et Marcos Alonzo ont marqué pour Chelsea. Jack Wilsher et Bellerin ont scoré pour les Gunners.