Nigeria: les hommages se succèdent après la mort de Muhammadu Buhari

L'actuel président nigérian Bola Tinubu a décrit son prédécesseur « comme un patriote, un soldat, un politicien respecté » qui a eu à cœur de « confronter la corruption et de mettre l'intérêt du pays au-dessus du sien ».



Après avoir pris le pouvoir par la force en 1983, Muhammadu Buhari avait mené une guerre contre l'indiscipline et la corruption avant d'être renversé à son tour, 20 mois plus tard, par un nouveau coup d'État.



Des années plus tard, en 2015, Muhammedu Buhari, alors âgé de 72 ans, remporte l'élection présidentielle face à Goodluck Jonathan. C'est la première alternance démocratique qu'ait connue le Nigeria. Son rival de l'époque salut aujourd'hui « sa contribution considérable pour la paix et le progrès de la nation ».



Pourtant, malgré son alliance avec les autres États du bassin du lac Tchad, Muhammadu Buhari n'est jamais parvenu à mettre un terme à l'insurrection de Boko Haram dont les exactions se poursuivent dans le nord est du Nigeria. Sur le plan économique, sa décision de fermer unilatéralement les frontières du pays aux importations étrangères à l'été 2019 aura contribué à faire exploser l'inflation sans permettre au Nigeria d'atteindre l'auto-suffisance alimentaire.