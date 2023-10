240 Sénégalais secourus mercredi au large de Dakhla

Candidats à l’immigration irrégulière, 204 personnes, à bord de deux pirogues en provenance du Sénégal, ont été secourues le mercredi 04 octobre 2023 par la Marine royale marocaine, rapporte le journal Libération.



Selon nos confrères, quatre (4) blessés ont été pris en charge et hospitalisés à l’hôpital régional Hassan II de Dakhla. Les autres rescapés sont logés au centre d’accueil et d’hébergement de Bir-Guindouz à 300 km au sud de cette ville. Des dispositions habituelles ont été prises par le consulat général du Sénégal, pour apporter aide et assistance à ces Sénégalais et s’attellent collaboration avec les autorités marocaines compétentes, à leur rapatriement dans les meilleurs délais, selon Libération.



A la date du 04 octobre 2023, ils sont 317 ressortissants sénégalais en attente de rapatriement dans la région de Dakhla-Oued Eddahab. Par ailleurs, 40 ressortissants sénégalais candidats à l'émigration irrégulière qui séjournent à Dakhla depuis le 17 septembre 2023 seront rapatriés ce vendredi 06 octobre 2023. Ils quitteront le Maroc le matin à 09 heures et devraient arriver à Saint-Louis le samedi 07 octobre 2023 en fin de matinée.