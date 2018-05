24e journée Ligue 1 : Cheikh Gueye, coach Sonacos Bat Guédiawaye et menace Jaraaf

A l’occasion du match de l’ouverture de la 24e journée de la Ligue 1 sénégalaise, Sonacos de Diourbel a reçu à Kaolack et battu Guédiawaye sur le score de (2-1). Ousseynou Gueye de la Sonacos a ouvert la marque à la 49e mn de jeu. Les banlieusards de Guédiawaye vont égaliser à la 53e mn par l’entremise de Diabel Fall, mais les diourbellois vont reprendre définitivement l’avantage en inscrivant leur deuxième but de la soirée par Ibrahima Faty à la 85e mn sur penalty.



A la fin du match le coach des huiliers, Cheikh Gueye s’est adressé à la presse pour mettre en garde les équipes placées en haut du classement. « Je pense qu’il reste aujourd’hui 21 points et on va essayer d’emmerder les équipes d’en haut. Je vous dis tout de suite que le Jaraaf se prépare pour le dimanche. On va à Dakar pour gagner ce match et pour mettre cette équipe dans une situation très difficile tout comme la Génération Foot, entre autres ».



Cheikh Gueye, satisfait de ses joueurs ajoute : «C’était difficile après deux défaites consécutives. Aujourd’hui, nos joueurs ont démontré qu’ils ont de l’énergie et du caractère pour bousculer la hiérarchie. Donc, je suis satisfait et je les encourage.»

Suite de la 24e journée

Jeudi 03 mai 2018

Stade Léopold Sedar Senghor

16h00 : USO (-) NGB

18h00 : Douane (-) Diambars

Stade Alboury Ndiaye

17h00 : Ndiambour (-) Jaraaf

Stade Aline Sitoé Diatta

17h00 : Casa-Sport (-) Stade de Mbour

Stade Caroline Faye

17h30 : Mbour PC (-) Teungueth FC

DSC (-) Génération-Foot remis

Exempt : Linguère