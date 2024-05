Football : Habib Beye aurait rencontré le directeur général du Stade de Reims

Plusieurs médias français ont fait état le lundi 6 mai, d’une rencontre entre l’entraîneur du Red Star Habib Beye et le directeur général du Stade de Reims (club de Ligue 1) Mathieu Lacour. La succession de Will Still est ouverte.



Selon les informations de Ouest-France, l’entraîneur du Red Star, nouveau promu en Ligue 2, et Mathieu Lacour, le directeur général du Stade de Reims, en charge du recrutement se sont rencontrés la semaine dernière.



Très demandé sur le marché, Beye, 46 ans, qui vient de glaner son premier titre (le Red Star a été sacré champion de National), a assuré avoir tranché pour son avenir, sans toutefois révéler la nature de son choix.



Jeudi dernier, après avoir officialisé le départ de Will Still, le président Jean-Pierre Caillot avait précisé fermement que l’ancien défenseur de l’OM « ne sera jamais l’entraîneur du Stade de Reims ». Une pirouette pour brouiller les pistes ?



Toujours est-il que le profil de Habib Beye se rapproche de celui de Will Still : un coach jeune, moderne, avec des idées dans le jeu et dans le développement de jeunes joueurs.



« Aujourd’hui, j’ai presque tous les éléments pour prendre une décision. Je réserve cette décision à mes dirigeants et surtout à mes joueurs », a confirmé le coach audonien.



Le Stade de Reims serait un bon tremplin pour lui, avant de viser plus haut, en particulier l’Olympique de Marseille, son club de cœur.