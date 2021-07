24ème journée Ligue 1 : Teungueth FC champion, Gorée se rapproche de la L2

Les Rufisquois de Teungueth FC avaient fait leur part de boulot samedi en venant à bout du Stade de Mbour, en match avancé de la 24ème et avant-dernière journée (2 – 1) de L1. Ce dimanche, ils ont eu le coup de pouce déterminant de l’AS Douanes qui a tenu en échec (1 – 1) Génération Foot, seule équipe, à deux journées du terme, en mesure de disputer le titre à TFC.



Avec 50 points, soit 8 de mieux que Génération Foot, 2ème, alors qu’il ne reste que 6 points à prendre, Teungueth FC est officiellement sacré champion du Sénégal puisque ne pouvant plus être rattrapé.



A l’autre extrémité du classement, ça chauffe pour l’US Gorée nouvelle lanterne rouge après sa défaite (0 – 1) à Louga, chez le Ndiambour qui se donne un bon bol d’air. Avec 26 points, les Lougatois, toujours premiers relégables, comptent tout de même 5 longueurs sur leur victime du jour et sur NGB qui a fait match nul blanc contre Dakar Sacré-Cœur. Dès mercredi prochain, lors de la 25ème et avant-dernière journée, on pourrait y voir plus clair.



Tous les résultats:



Ndiambour – Gorée 1 – 0



AS Douanes – Génération Foot 1 – 1



Jaraaf – Casa Sports 0 – 0



Mbour PC – CNEPS Excellence 3 – 1



NGB – Dakar Sacré-Cœur 0 – 0



Teungueth FC – Stade de Mbour 2 – 1



Diambars – AS Pikine 4 – 0



avec LSFP