24ème journée Ligue 2 : La Linguère pour (enfin) valider sa remontée ?

Après avoir raté, le weekend dernier, une première occasion de valider son retour en Ligue 1, en faisant match nul vierge à domicile avec le Jamono de Fatick, relégable, la Linguère de St-Louis a, ce samedi lors de la 24ème journée de L2, une deuxième chance de valider pour de bon son ticket pour la remontée.



Pour cela, faudrait-il que les Nordistes s’imposent au stade Alassane Djigo, face au DUC. Ce qui n’est pas gagné d’avance si l’on sait que les « Etudiants », 4ème avec 34 points, rêvent toujours de finir sur le podium maintenant que l’accession en L1 est hors de leur portée.



Cependant, le point du nul pourrait suffire à la Linguère (2ème avec 46 pts) pour accompagner le Guédiawaye FC à l’étage du dessus, si dans le même temps au stade Maniang Soumaré, Thiès FC battait l’US Ouakam (3ème avec 38 points et seule équipe à pouvoir empêcher l montée des Nordistes). Mais là non plus ce n’est pas acquis pour les Thiessois (10ème, 28 pts), toujours mathématiquement à portée du premier relégable, Jamono de Fatick.



Des Fatickois (13ème, 22 pts) qui auront justement à qui parler avec la visite de Guédiawaye FC le leader qui a déjà composté son billet pour la remontée. Des « Banlieusards » qui ambitionnent de se retrouver leur rythme de feu interrompu au tour précédent par la Sonacos (défaite 0 – 1). Mais le Jamono de Fatick en plein redressement défendra à fond ses chances de rester dans le football professionnel.



Cette 24ème journée se poursuivra dimanche et sera clôturée lundi.



Le programme de la 24ème journée du Samedi 10 juillet



17h à Massène Sène : Jamono de Fatick – Guédiawaye FC



Maniang Soumaré : Thiès FC – US Ouakam



Alassane Djigo : Duc – Linguère



Dimanche 11 juillet



15h30 à Alassane Djigo : Port – Africa Promo Foot



Lundi 12 juillet à 17h à Alassane Djigo : Renaissance – Amitié FC



Fodé Wade : Keur Madior – EJ Fatick



Aly Manel Fall : Sonacos – Demba Diop