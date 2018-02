25e journée Liga : Le Real Madrid s'impose facilement devant Alaves (4-0)

Un doublé de Cristiano Ronaldo et un but de Gareth Bale, un penalty transformé par Karim Benzema et une victoire 4 à 0 à domicile face à Alaves. C'est l'après-midi que le Real Madrid s'est procuré ce samedi pour la 25e journée de la Liga.



Zinédine Zidane et ses hommes reviennent à 4 points de l'Atlético Madrid (2e du classement) et à 11 longueurs du leader le FC Barcelone qui joue à 19h 45 contre Girona