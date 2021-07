25ème journée Ligue 2: la Linguère vise au moins le point de la remontée face à GFC

Deuxième du classement de la L2 avec 47 points, la Linguère de St-Louis accueille ce jeudi le leader, Guédiawaye FC qui la devance de 2 longueurs et qui a déjà validé sa remontée en L1. Avec 6 points d’avance sur le 3ème, l’US Ouakam, les Nordistes auront juste besoin d’un nul lors de cette 25ème et avant-dernière journée de la L2 pour obtenir leur ticket pour l’élite. Mais l’envie pourrait les prendre de tenter de battre leurs vis-à-vis pour leur chiper la place de leader.



Ce ne sera pas une mince affaire face à des « Banlieusards » qui, depuis qu’ils ont assuré leur ascension en L1, ont perdu de leur superbe, qu'ils voudront justement retrouver pour montrer qu’ils sont bel et bien les patrons de cette L2.



En embuscade, l’US Ouakam ne visera que la victoire face à la Renaissance pour se rapprocher de la Linguère et lui mettre la pression avant la dernière journée si les Nordistes ont la mauvaise idée de s’incliner à domicile.



En bas du tableau, la lutte pour le maintien connaitra un nouvel épisode poignant ce jeudi. Pas moins de 5 équipes susceptibles d’accompagner Africa Promo Foot en National. A commencer par l’avant-dernier, le Port (25 points) qui rend visite à l’EJ Fatick (11ème, 26 pts), également concernée pour la course à la survie dans le football professionnel. Pareil pour la Renaissance (12ème, 26 pts) qui croisera une ambitieuse équipe de l’US Ouakam.



Légèrement mieux loties mais guère totalement sorties d’affaires, les deux voisines de la Capitale du Rail, Thiès FC (10ème, 28 pts) et Amitié FC (9ème, 29 pts). Leurs sorties à Maniang Soumaré contre Africa PF et la Sonacos seront donc à surveiller.



Jeudi 15 juillet



15h30 à Maniang Soumaré : Amitié FC – Sonacos



17h30 Africa PF – Thiès FC



17 h à Massène Sène : EJ Fatick – Port



Fodé Wade : Demba Diop – Jamono de Fatick



Amadou Barry : US Ouakam – Renaissance



Ibrahima Boye : Duc – Keur Madior



Mawade Wade : Linguère – Guédiawaye FC