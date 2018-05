275 entreprises ont fermé leurs portes en 2017

«Nous sommes obligés de constater que certaines entreprises n’existent plus». C’est l’aveu du ministre du Travail Samba Sy, qui a présidé lundi, un atelier de partage du rapport annuel des statistiques du travail. Et les chiffres rendus publics concernant l’état des entreprises sénégalaises sont alarmantes puisque que M. Sy fait état de 275 d’entre elles qui auraient mis la clé sous la porte.



Néanmoins, ces chiffrent ne sont pas alarmantes pour autant comparés au nombre d’entreprises créées : «en rapportant le nombre d’entreprises fermées au nombre d’entreprises créées, nous avons un solde positif. Il se traduit aussi en termes de créations d’emplois, et l’élément de satisfaction majeure que l’on peut tirer, c’est qu’il y a des secteurs qui sont plus rigoureux que d’autres», soutient-il.



Chiffres à l’appui, le ministre fait l’éloge des avancées notées dans le secteur du travail au Sénégal puisque, rapporte-t-il, le nombre de contrats enregistrés en 2017 est de 56 328 en 2017 contre et le nombre de demandeurs d’emplois est en baisse car, ils ne sont plus que 1446 en 2017 contre 3119 en 2016.