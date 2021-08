27e congrès de l’Union Postale Universelle: le Sénégal réélu au Conseil d’exploitation postale (CEP)

Le Sénégal a été réélu au Conseil d’Exploitation Postale (CEP), pour un mandat de 04 ans à l’occasion du 27e congrès de l’Union Postale Universelle(UPU) qui se tient à Abidjan du 9 au 27 août.



L’Union Postale Universelle (UPU) est une institution spécialisée de l’Organisation des Nations Unies qui compte 192 pays membres. Le Conseil d’exploitation postale (CEP) est l’organe de l’UPU chargé des questions techniques et opérationnelles. Il est composé 40 pays-membres élus lors du Congrès, informe un communiqué parcouru par Le Soleil.



Le CEP se concentre sur les moyens pour aider les postes à moderniser et à perfectionner leurs produits et services. Il formule également des recommandations aux pays-membres sur les normes dans les processus technologiques et dans ceux où des pratiques uniformes sont nécessaires, précise la même source.