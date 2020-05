27e décès lié à la Covid-19 : les enfants de la victime démentent le ministère de la Santé

La famille de la 27e personne déclarée positive à la Covid-19 après son décès à l’hôpital Fann, réagit. Les enfants de la défunte, âgée de 71 ans, nient la thèse avancée par le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Selon eux, leur mère est décédée après avoir piqué une crise de diabète. Ils révèlent qu’aucun test post-mortem n’a été effectué sur la dépouille de leur défunte mère.



« On nous a donnés une autorisation pour transférer le corps de Dakar à Touba. Si elle était morte de Covid-19, on n’allait pas avoir cette autorisation. Donc, c’est incohérent », a pesté un des fils de la défunte, Matar Dieng qui précise que si elle était décédée de coronavirus, lui et ses frères allaient l’accepter parce que, souligne-t-il : « coronavirus, est simplement une maladie comme les autres ».



Un décès qui suscite actuellement beaucoup de polémique à Diamaguène, une localité de la banlieue dakaroise, renseigne la Rfm. La famille a aussi dénoncé la stigmatisation dont elle est actuellement victime.