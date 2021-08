29 Sénégalais vers Niamey pour être rapatriés au Sénégal

Selon l’ONG Horizon Frontieres, 29 migrants sénégalais ont été embarqués ce dimanche 15 août à bord d’un autobus à destination de Niamey pour leur retour au Sénégal.



« Ces jeunes sans espoir, candidats à l’émigration irrégulière, en situation de détresse et de vulnérabilité depuis presque 3 mois, voulaient rentrer au Sénégal pour abréger leur souffrance à Agadez », peut-on lire dans le communiqué signé Boubacar Seye.



Qui ajoutent que ces migrants étaient tous en proie à la négligence, à la violence, aux abus et même à la mort aux larges des côtes, libyennes.



L’organisation internationale de défense des migrants, Horizon sans frontières interpelle l’opinion internationale « pour un rapatriement dans la dignité humaine et fait appel à l’Etat du Sénégal pour une première assistance psychologique dès leur arrivée ».