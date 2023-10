2e Revue Feuille de route de l'électricité du MCA-Sénégal: le bilan d'étape de la coopération avec les USA esquissé

Le ministre du Pétrole et des Energies du Sénégal, Aissatou Sophie Gladima a noté, jeudi, l'adoption des décrets d'application de la loi sur le Code de l'électricité dans la perspective de mettre en place un environnement et une organisation favorable à l'atteinte des objectifs de fourniture d'électricité en quantité, en qualité et à des prix abordables.



Aissatou Sophie Gladima s’exprimait à l’ouverture d’un atelier organisé par MCA - Sénégal, portant sur la 2e Revue annuelle de la feuille de route de l'électricité du Sénégal, en présence du Chargé d’affaires de l’ambassade des Etats Unies, Jonathan Fischer et du directeur général du MCA-Sénégal II, Oumar Diop.



Cette feuille de route est élaborée dans le cadre de la mise en œuvre du compact d’électricité de la Millenium Challenge Corporation (MCC Sénégal power compact), qui est une initiative conjointe des Etats Unis et du Sénégal visant à fournir une électricité fiable à la population sénégalaise.



Selon Mme Gladima, cette feuille de route constitue un instrument de pérennisation du programme MCA-Sénégal II, d'un financement de 600 millions de dollars, dont 550 millions du gouvernement américain et 50 millions mobilisés par le Gouvernement du Sénégal.



A l’en croire, cet exercice de revue, au-delà du respect des termes de l’accord international signé entre nos deux pays, constitue une manifestation de la volonté du Sénégal à « promouvoir la culture de l’évaluation dans la gestion de nos programmes ».



« Pour lever les contraintes majeures à la croissance économique et à l’investissement privé, le gouvernement du Sénégal s’appuie sur la coopération internationale », a-t-elle souligné, rappelant que le Sénégal et les Etats-Unis ont signé en 2018 un compact axé sur l’énergie et dont les projets soutiennent l’opérationnalisation de la feuille de route.



Elle a également précisé que « le relèvement du taux d’accès national à l’électricité est évalué à 85,5% en 2022 dont 97% en milieu urbain et 60% en milieu rural ainsi que l’augmentation des capacités de production portées à 1789MW en 2022 ».



Le chargé d’affaires de l’ambassade des Etats Unis à Dakar, Jonathan Fischer a pour sa part indiqué que « le secteur de l’électricité fiable, durable et performant est primordial pour le développement du Sénégal. Il permettra aux entreprises de se développer et d’accroitre la productivité et les investissements du secteur privé, et en fin de compte, soutiendra la diversification et la croissance de l’économie ».



Le directeur du MCA-Sénégal II, Oumar Diop, qui appuie la mise en œuvre de la feuille de route a expliqué que « cette revue est un moment de célébration des importants résultats obtenus, particulièrement dans le domaine des réformes et dont nous sommes tous fiers ».