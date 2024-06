Dématérialisation, saisie de drogue : le DG des Douanes se prononce

Le système Orbus Gaïndé en fêtant ses 20 ans a servi de tribune au Directeur général des Douanes, Mbaye Ndiaye est revenu sur les différentes saisies de drogues et autres produits prohibés. Monsieur Ndiaye dans son adresse a fait dans l'avertissement. Car fait-il savoir, "si nous n'en prenons pas garde, nos frontières vont devenir poreuses. Et elles seront la porte d'entrée de tous les malfaisants. Ils en profiteront pour introduire dans notre pays tout ce qui est drogue, faux médicaments et faux billets de banque. Non seulement ses substances, elles peuvent avoir un impact négatif sur notre économie mais aussi sur le bien-être des populations. C'est pourquoi, nous devons faire montre d'un patriotisme sans faille et travailler de concert avec toutes les forces de défense et de sécurité. Nous sommes en train de nous équiper avec des outils de dernière génération. Et l'Etat aussi est en train de jouer sa partition".



Au-delà, le Directeur des Douanes a abordé le système Orbus Gaïndé avec lequel la Douane travaille depuis des décennies. Ce système est un réseau informatique qui permet de collecter les documents obligatoires pour toute opération d'import-export. "Nous, nous souhaitons franchir d'autres caps dans la modernisation de notre système. Nous nous limitions aux procédures douanières mais maintenant nous voulons y inclure l'enlèvement. Car il y a une nouvelle plateforme dénommée Orbus Infinity qui est mise en place par le port et le Gie Gaïndé. Cette plateforme nous permettra de dématérialiser les procédures douanières", a fait savoir le DG des Douanes.



Le Sénégal, depuis quelques mois est envahi par une vague de trafiquants et contrebandiers. La Douane dans cette traque des "délinquants" est en passe de faire des prouesses. En 48 heures des saisies importantes de drogues sont effectuées à Keur Ayip (30 kg de cocaïne) et Fatick (30 kg de la même drogue).