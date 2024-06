La dette publique mondiale au plus haut, alerte l'ONU

Economies africaines

Obstacles

L'organisation des Nations unies pour le commerce et le développement, anciennement connue sous le nom de CNUCED, a déclaré que la valeur de l'argent dû par les gouvernements a augmenté de 5 6000 milliards de dollars par rapport à 2022. Dans son rapport intitulé "Un monde de dettes", l'agence indique que les paiements d'intérêts élevés dépassent la croissance des dépenses publiques essentielles."Les pays en développement ne doivent pas être contraints de choisir entre le service de la dette et le service à la population", indique le rapport. "L'architecture financière internationale doit changer pour assurer un avenir prospère aux populations et à la planète."Dans les pays en développement, où vivent 3,3 milliards de personnes, un pays sur trois consacre plus d'argent au paiement des intérêts qu'à des programmes dans des "domaines essentiels pour le développement humain" tels que les soins de santé, l'éducation et la lutte contre le changement climatique.En 2023, la dette publique des pays en développement atteindra 29 000 milliards de dollars, soit environ 30% du total mondial - une augmentation par rapport à la part de 16% en 2010, selon le bureau de l'ONU.Le Bureau des Nations unies pour le commerce et le développement a déclaré que les "crises en cascade" et les performances léthargiques et inégales de l'économie mondiale étaient à l'origine de l'augmentation rapide de la dette publique mondiale, qui augmente deux fois plus vite dans les pays en développement que dans les pays plus riches.Selon le rapport, les États-Unis étaient en tête du classement mondial avec plus de 33 000 milliards de dollars de dette publique l'année dernière, suivis par la Chine avec près de 15 000 milliards de dollars et le Japon avec 10 600 milliards de dollars.L'Égypte, le Mexique, le Brésil et l'Inde ont rejoint la Chine parmi les pays en développement les plus endettés. Cependant, les chocs mondiaux ont ébranlé les économies africaines, où la dette publique médiane en pourcentage de la production économique a atteint 62% l'année dernière.Le coût des emprunts ayant augmenté dans de nombreuses régions du monde l'année dernière, les intérêts sur la dette publique ont grimpé à 847 milliards de dollars l'année dernière, soit une hausse de 26% par rapport à l'année précédente, selon le bureau des Nations unies.Le mois dernier, le président américain Joe Biden et le président kenyan William Ruto ont exhorté les économies du monde entier à réduire l'énorme fardeau de la dette qui pèse sur les pays en développement, notamment en réduisant les obstacles au financement et en coordonnant l'allègement de la dette par l'intermédiaire des institutions financières multilatérales.Un projet de loi de financement du gouvernement de 1 200 milliards de dollars adopté par le Congrès en mars permet aux États-Unis de prêter jusqu'à 21 milliards de dollars à un fonds fiduciaire du Fonds monétaire international qui accorde des prêts sans intérêt pour soutenir les pays à faible revenu."Trop de pays sont contraints de choisir entre le développement et la dette, entre l'investissement dans leur population et le remboursement de leurs créanciers", a déclaré M. Biden.L'Union africaine, nouveau membre permanent du G20, s'est également exprimée ouvertement sur la question. L'Afrique du Sud, qui assumera la présidence du G20 en décembre, a déclaré que ce serait "l'occasion de défendre les aspirations des marchés émergents".