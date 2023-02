2eme conférence des Nations-Unies sur l'Eau 2023 : le Sénégal retenu pour co-présider le Dialogue interactif

La candidature du Sénégal a été retenue pour la co-présidence, en binôme avec la Suisse, du Dialogue interactif n°4 portant sur « L’eau pour la coopération ». Et, ceci pour la 2ème Conférence des Nations Unies sur l’Eau qui va se tenir à New-York, du 22 au 24 mars 2023, sur le thème général de « L'eau pour le développement durable », annonce le ministère de l'Eau et de l'Assainissement dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



En effet, cette marque de reconnaissance du leadership du Sénégal dans le secteur de l’eau et de l’assainissement s'inscrit dans le cadre de la capitalisation des résultats du 9ème Forum mondial de l’Eau, « Dakar 2022 ».



Ce choix, renseigne la même source, "a été officialisée le 27 janvier 2023 par les Nations Unies, à l’issue d’une évaluation approfondie de toutes les manifestations d'intérêt pour la co-présidence des dialogues sur la base de critères objectifs qui ont abouti à la sélection de dix pays dont cinq développés et cinq en voie de développement. Dans ce choix, l’Afrique y est à l’honneur avec deux représentants : la République du Sénégal et la République arabe d’Égypte".



le ministère rappelle que : "Le 16 novembre 2022, notre pays avait répondu à l’appel à candidatures lancé en septembre. Des informations complémentaires ont été demandées le 27 décembre 2022 relativement au niveau de participation et d’engagement de chaque pays".



Ainsi, explique le ministère, "le choix porté sur le Sénégal traduit le leadership et l’engagement du Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, et de son Gouvernement dans la réalisation des objectifs de l’accès universel et durable à l’eau et à l’assainissement.



C’est également le résultat de "son expérience dans le domaine de l’hydro-diplomatie et de la coopération autour de l’eau", se félicitent les services Serigne Mbaye Thiam.



Ce dernier va représenter le chef de l'Etat Macky Sall et conduit la délégation du Sénégal à cette conférence.



Co-présidée par le Royaume des Pays-Bas et la République du Tadjikistan, cette Conférence sera l’occasion de faire l'examen approfondi, à mi-parcours, de la réalisation des objectifs de la Décennie internationale d'action sur l’eau, 2018-2028. Il s’agit particulièrement de mieux prendre en charge des engagements comme l’Objectif de Développement durable n°6 qui figure en bonne place dans l’Agenda mondial 2030.



A cet effet, les Nations unies ont articulé les discussions de la Conférence autour de cinq «Dialogues interactifs »: l’eau pour la santé ; l’eau pour le développement durable; l’eau pour le climat, la résilience et l’environnement ; l’eau pour la coopération ; la décennie d’action pour l’eau.



Il faut noter que cette conférence de mars prochain sera la deuxième du genre après celle organisée à Mar Del Plata (Argentine), en 1977, soit près de 50 ans.



