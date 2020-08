3.050 tonnes de nitrate d’ammonium stockées au port de Dakar : « toute la cargaison a été évacuée vers le Mali », selon des autorités portuaires

Stockée depuis le 27 juillet sur le terre-plein du Mole 3 du port autonome de Dakar, les 3.050 tonnes de nitrate d’ammonium, produit utilisé aussi bien comme engrais agricole que dans le secteur civil des explosifs (secteur minier et travaux publics), auraient quitté la capitale sénégalaise. Des autorités portuaires ont confié à L’Observateur que toute la cargaison a été évacuée vers le Mali, en proie à une instabilité politique.



« Le port n’est plus sous menace. Les 3.050 tonnes sont parties. Sur instruction du chef de l’Etat, les frontières ont été ouvertes pour permettre leur évacuation. Actuellement, il y a zéro nitrate au port de Dakar, confié le responsable de la communication, Alboury Diop.



Il a rappelé que les hautes autorités du pays avaient pris l’affaire en charge et la cargaison a été évacuée sous la supervision du ministre de l’Environnement.



Contacté par nos confrères, le directeur de l’Environnement et des établissements classés, Baba Dramé, renseigne que c’est le port qui a géré l’évacuation avec l’armateur. « Les autorités portuaires avaient démarré l’évacuation depuis vendredi soir vers le Mali. Nous sommes satisfaits que le Port annonce que le produit a été évacué hors du pays. On avait refusé tout stockage au Sénégal. Et le ministre n’a pas varié sur sa position. Parce que nous n’avons autorisé aucun lieu de stockage sur le territoire national », a-t-il déclaré.