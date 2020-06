34 morts en 10 jours... Depuis le 15 juin, 3,4 personnes meurent de Covid-19 chaque jour au Sénégal

La moyenne de décès par jour liés à l'épidémie de Covid-19 est restée à trois (3,4) depuis le 15 juin. La semaine précédente, elle a tourné entre 3,8 et 3,4 . Et avec le nombre élevé de cas confirmés par jour qui a entraîné l'augmentation des cas graves, la spirale sinistre des décès ne pouvait pas vraiment se dissiper.Du samedi 20 juin à ce mercredi 24 juin, le Sénégal a enregistré au moins 15 décès liés à la Covid-19:À noter que depuis le 15 juin 2020, il ne s'est pas passé un seul jour sans que les services du ministère de la santé n'enregistrent au moins deux (2) décès liés à la Covid-19. En tout, c'est 34 personnes qui sont décédées en dix (10) jours seulement. Soit, une moyenne de 3,4 décès par jour.Tout cela arrive juste après la levée des mesures de restrictions dont la plus importante a été l'ouverture des transports interurbains. Les cas issus de la transmission communautaire vont atteindre demain jeudi la barre des 700 (698 à ce mercredi ). Et les mesures spéciales annoncées par le ministère de la Santé au début de ce mois de juin, pour endiguer leur multiplication, ne sont toujours pas au rendez-vous. En attendant, le Sénégal continue de compter ses morts (93 à ce jour). Si la moyenne de décès ne chute pas, le pays va dépasser les 100 morts avant la fin de ce mois de juin.