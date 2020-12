340 enfants de l'école secondaire de Kankara libérés

Le gouvernement de l'État de Katsina, dans le nord du Nigeria, affirme que 340 élèves de l'école secondaire de Kankara ont été libérés ce jeudi soir.



Le secrétaire du gouvernement de l'État, Alhaji Mustapha Inuwa, l'a confirmé à la BBC, en déclarant que des enfants étaient transportés à Katsina depuis Tsafe, la ville voisine de l'État de Zamfara et sont attendus aux petites heures du matin.



Il a ajouté qu'ils seraient reçus à Katsina ce soir accompagnés de personnel de sécurité, et que le président Buhari les rencontrerait à Katsina vendredi.



Abdul Labaran, conseiller médiatique du gouverneur de l'État de Katsina a déclaré qu'ils sont en bon état et a précisé qu'aucun garçon n'avait été tué.

Des hommes armés ont pris d'assaut un pensionnat pour jeunes garçons à Kankara vendredi et ont enlevé environ 400 enfants.



Quatre jours plus tard, le chef du Boko Haram, Abubakar Shekau, a revendiqué l'enlèvement des enfants.



Ce jeudi après-midi, Boko Haram a diffusé une vidéo des élèves.



Dans cette vidéo, publiée pour la première fois par le journal en ligne HumAngle, l'un des étudiants exhortait le gouvernement nigérian à retirer ses troupes, disant que "personne ne leur faisait de mal".



M. Labaran a ajouté que la vidéo censée provenir de Boko Haram était authentique en ce qui concerne les images des garçons, mais que le message du chef de Boko Haram, Abubakar Shekau, n'était pas de lui, mais de quelqu'un qui l'imitait.