3FPT : 5 000 bons de formation initiale ouverts aux jeunes

Le Fonds de Financement de la Formation professionnelle et technique (3FPT) annonce dans un communiqué daté du 25 septembre 2026, l’ouverture des inscriptions en ligne pour l’octroi de 5 000 Bons de formation initiale (BFI) au titre de l’année académique 2026-2027.
La plateforme sera accessible du 1er au 5 octobre 2026.
Ces bons permettront aux bénéficiaires de suivre des formations initiales sanctionnées par des diplômes tels que le CAP, BEP, BT, BTS, Licence et des titres professionnels. Les formations en master ainsi que les Certificats professionnels de spécialisation (CPS) ne sont pas concernés par cette campagne.
La campagne s’adresse aux Sénégalais âgés de 15 à 40 ans, avec ou sans qualification professionnelle, notamment les déscolarisés, les migrants de retour et les jeunes vivant avec un handicap. Les inscriptions, entièrement gratuites, se feront exclusivement en ligne sur la plateforme du 3FPT.
La plateforme sera accessible du 1er au 5 octobre 2026.
Ces bons permettront aux bénéficiaires de suivre des formations initiales sanctionnées par des diplômes tels que le CAP, BEP, BT, BTS, Licence et des titres professionnels. Les formations en master ainsi que les Certificats professionnels de spécialisation (CPS) ne sont pas concernés par cette campagne.
La campagne s’adresse aux Sénégalais âgés de 15 à 40 ans, avec ou sans qualification professionnelle, notamment les déscolarisés, les migrants de retour et les jeunes vivant avec un handicap. Les inscriptions, entièrement gratuites, se feront exclusivement en ligne sur la plateforme du 3FPT.
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