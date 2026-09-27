Santé : le SAMES reconduit et durcit la grève avec un mot d’ordre de 72 heures les 28, 29 et 30 septembre

Réuni le vendredi 25 septembre 2026 en session extraordinaire élargie au Comité Exécutif National (CEN), au Collectif des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens-Dentistes en Spécialisation du Sénégal (COMES) et à l'Association des Internes et Anciens Internes des Hôpitaux du Sénégal (AIAIHS), le Bureau Exécutif National (BEN) du SAMES a évalué les journées de grève des 23 et 24 septembre 2026.



Dans un communiqué signé par le Secrétaire Général National, le Dr Diabèle Dramé indique que le mot d'ordre a été massivement suivi, avec un taux d'observance de 99,64%. « Cette mobilisation témoigne de l'unité, de la discipline et de la détermination sans faille des camarades », se réjouit-il.



Malgré cette mobilisation et les démarches du SAMES auprès du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique (MSHP), le BEN dit constater avec « gravité que l'Etat ne manifeste aucune volonté réelle de répondre aux préoccupations légitimes du SAMES ».



Face à cette inertie, le BEN souligne qu’il ne reculera pas. Fort de l'unité de ses instances et de la mobilisation des camarades, le syndicat décide de « reconduire et de durcir le mouvement ».



En conséquence, le BEN, en accord avec le COMES et l'AIAIHS, décrète une grève de 72 heures les lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 septembre 2026, sur toute l'étendue du territoire national.



Le syndicat renseigne que pendant ces trois jours, seules les « urgences seront assurées, conformément aux orientations du BEN ».



« Le SAMES est déterminé. Le SAMES est uni. Le SAMES ne cédera pas. La lutte continue jusqu'à la satisfaction totale de la plateforme revendicative », conclu le syndicat.