Éducation nationale : le gouvernement mise sur le dialogue avec les enseignants

Le ministre de l’Éducation nationale a présidé, samedi 26 septembre 2026, les travaux du congrès du Syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire du Sénégal (SAEMSS), à la salle de l’Unité africaine du CICES.



Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le ministère indique qu’à la veille de la rentrée scolaire 2026-2027, le ministre a rendu hommage à l’engagement du corps enseignant et réaffirmé le rôle central du dialogue social dans la transformation du système éducatif.



Plusieurs enjeux prioritaires du secteur ont été abordés, notamment l’amélioration des infrastructures, l’éradication des abris provisoires, le renforcement des équipements et le recrutement d’enseignants. Le gouvernement réaffirme ainsi son ambition de bâtir une école « souveraine, équitable et axée sur l’excellence ».



La rencontre a également permis de mettre en lumière les grands chantiers en cours, notamment la refondation curriculaire, destinée à former des citoyens ancrés dans leurs valeurs et ouverts sur le monde. L’intégration maîtrisée du numérique et de l’intelligence artificielle au service de la pédagogie figure également parmi les orientations présentées.



À l’issue de la rencontre, le ministère a réaffirmé sa volonté de faire de la co-construction et de la valorisation de la condition enseignante le moteur de la réussite de la jeunesse sénégalaise.