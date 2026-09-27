Campagne agricole : Dr Alpha Ba met en garde contre des situations de soudure dans le monde rural

L’ancien Secrétaire d’État aux Coopératives et à l’Encadrement paysan, Dr Alpha Ba, met en garde contre les conséquences qu’une éventuelle réduction du budget alloué à la campagne agricole pourrait avoir sur le monde rural. Invité de l’émission En Vérité de la RSI (Radio Sénégal International), il a évoqué le risque de tensions sur la disponibilité des intrants et, à terme, de situations de soudure dans certaines zones rurales du Sénégal.



Interrogé sur une baisse annoncée du budget destiné à la campagne agricole, Dr Alpha Ba estime que cette orientation pourrait fragiliser davantage les exploitations familiales. Selon les informations qu’il dit avoir recueillies, l’enveloppe, fixée à 130 milliards de francs CFA, aurait diminué de « presque 20 % ».



Pour l’ancien responsable, une telle baisse pourrait avoir des répercussions directes sur l’accompagnement habituellement accordé aux producteurs. « Cela va impacter forcément sur la disponibilité des intrants que les paysans reçoivent habituellement », a déclaré Dr Ba, cité par la RTS.



Inquiétudes sur la campagne agricole



Dr Alpha Ba inscrit son inquiétude dans un contexte qu’il juge déjà marqué par plusieurs incertitudes liées à la prochaine saison agricole, notamment les conditions pluviométriques et les aléas susceptibles d’affecter le déroulement de la campagne.



Dans ce contexte, il estime que les pouvoirs publics devraient au contraire renforcer les dispositifs d’accompagnement destinés aux producteurs. « L’État devrait plutôt essayer de voir comment renforcer les paysans, et non leur mettre dans des situations très difficiles », soutient-il.



L’ancien Secrétaire d’État va plus loin en évoquant le risque de voir apparaître des situations de soudure dans certaines zones rurales. « À ce rythme-là, j’ai peur qu’on se retrouve dans des situations de soudure même dans certaines zones rurales du Sénégal », a-t-il averti.



Relancé sur la possibilité que les contraintes économiques du pays puissent justifier cette réduction budgétaire, Dr Alpha Ba écarte cette explication. Selon lui, les arbitrages budgétaires devraient préserver en priorité le secteur agricole, compte tenu de son importance pour les populations rurales et la sécurité alimentaire. « Même s’il y a une baisse, que la baisse se fasse dans d’autres secteurs plutôt que sur le secteur agricole », a-t-il plaidé.



Le responsable de Pastef-Les Patriotes estime ainsi que le département de l’Agriculture devrait davantage défendre les intérêts du monde rural dans les arbitrages budgétaires. Selon lui, la réduction des moyens consacrés à la campagne agricole risque de fragiliser l’accès des producteurs aux intrants et de compliquer davantage leurs conditions de production.