Gamou de Chérif Omar Aidara : le comité d’organisation alerte sur l’état de la route à Sokone

À l’approche du Gamou annuel de Chérif Omar Aidara, prévu le 28 novembre 2026 à Sokone, le comité d’organisation a alerté les autorités sur la dégradation du tronçon menant à la résidence du guide religieux et sur l’insuffisance de l’éclairage public.
Selon les organisateurs, cette situation pourrait compliquer les déplacements des milliers de fidèles attendus du Sénégal et de plusieurs pays, notamment de la Mauritanie, du Maroc, de la Gambie et d’Europe.
Le comité plaide ainsi pour la réhabilitation durable de la voie, notamment son aménagement, son pavage ou son goudronnage. « Au-delà du confort des usagers, la réhabilitation de cette voie constitue un enjeu important pour l’accueil des pèlerins », souligne-t-il.
L’éclairage public constitue également une préoccupation, particulièrement pour les déplacements nocturnes. Les organisateurs appellent les services compétents à prendre des mesures avant le Gamou afin d’améliorer la sécurité et les conditions d’accueil des fidèles.
Selon les organisateurs, cette situation pourrait compliquer les déplacements des milliers de fidèles attendus du Sénégal et de plusieurs pays, notamment de la Mauritanie, du Maroc, de la Gambie et d’Europe.
Le comité plaide ainsi pour la réhabilitation durable de la voie, notamment son aménagement, son pavage ou son goudronnage. « Au-delà du confort des usagers, la réhabilitation de cette voie constitue un enjeu important pour l’accueil des pèlerins », souligne-t-il.
L’éclairage public constitue également une préoccupation, particulièrement pour les déplacements nocturnes. Les organisateurs appellent les services compétents à prendre des mesures avant le Gamou afin d’améliorer la sécurité et les conditions d’accueil des fidèles.
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