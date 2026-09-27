Éliminatoires CAN 2027 : les "Lions" à Bahir Dar pour défier l’Éthiopie mardi

Après son match nul contre le Mozambique (1-1), l’équipe du Sénégal a rallié Bahir Dar, en Éthiopie, ce dimanche 27 septembre. C’est dans cette ville que les hommes de Patrick Vieira affronteront l'Éthiopie pour leur deuxième rencontre des éliminatoires de la CAN 2027, prévue mardi 29 septembre à 13 h GMT.



Selon le département communication de la Fédération sénégalaise de football (FSF), la délégation a embarqué à 10h50, heure locale, à bord d’un vol de la compagnie nationale éthiopienne, pour atterrir à Addis-Abeba vers 17 heures.



Les "Lions" poursuivront leur préparation ce lundi avec une séance d’entraînement au Bahir Dar Stadium, à la veille de leur confrontation avec l’Éthiopie prévue mardi à 16h, heure locale (13h GMT).



Lors de la 1ʳᵉ journée, le Sénégal avait obtenu le match nul (1-1) face au Mozambique à Maputo, avec des buts de Nicolas Jackson pour les Lions et de Catamo pour les Mambas.



De son côté, l’Éthiopie s’était inclinée 1-0 à l’extérieur face au Soudan. Cette victoire permet aux Crocodiles du Nil de prendre la première place du groupe J.



Patrick Vieira et ses hommes tenteront de se racheter mardi face à l’Éthiopie, à Bahir Dar (13h00 GMT), tandis que le Mozambique défiera le Soudan à Maputo, à la même heure.



Dès le lendemain du match face à l’Éthiopie, la Tanière mettra le cap sur Marseille, où elle affrontera la sélection des Comores, dimanche 4 octobre, à l’occasion d’un match amical au stade Vélodrome.

